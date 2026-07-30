Dünya nüfusu bugün 8,3 milyarı aşmış durumda. Bu hızlı artışın gezegenin kaynakları üzerindeki etkisi, bilim dünyasında giderek daha fazla tartışılıyor. Yeni bir araştırma ise dikkat çeken bir öneriyle gündeme geldi: Dünya nüfusunun 2200 yılına kadar kademeli olarak 4 milyara düşürülmesi.

Sürdürülebilir Kalkınma dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, hem insanların refahını hem de doğanın dengesini koruyabilmek için uzun vadede daha düşük bir dünya nüfusu gerekiyor. İlk bakışta radikal görünen öneri, zorlayıcı uygulamalara ya da nüfus kontrolüne dayanmıyor.

Araştırmacılar, nüfusun azalmasının tamamen doğal yollarla gerçekleşmesini savunuyor. Bunun için özellikle aile planlaması hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması, kadınların üreme haklarının güçlendirilmesi ve düşük gelirli ülkelerde kız çocuklarının eğitim olanaklarının artırılması gerektiği belirtiliyor.

Çalışmada, İran, Güney Kore ve Kosta Rika gibi ülkeler örnek gösteriliyor. Araştırmacılara göre bu ülkelerde kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi ve kendi gelecekleri hakkında daha özgür kararlar alabilmesiyle birlikte doğum oranları, nüfusun kendini yenileme seviyesine kadar doğal biçimde geriledi.

Bilim insanları, sınırlı kaynaklara sahip bir gezegende sonsuz ekonomik büyüme ve sürekli artan kaynak tüketiminin sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Daha düşük bir dünya nüfusunun yoksulluğu azaltabileceği, çevre kirliliğini sınırlayabileceği, doğal yaşam alanları üzerindeki baskıyı hafifletebileceği ve su ile tarım arazileri gibi kaynaklar üzerindeki çatışmaları azaltabileceği ifade ediliyor.

Sorun: Adeletsiz ve verimsiz kullanım

Bununla birlikte çalışma, eleştirilerden de muaf değil. Bazı uzmanlar, geçmişte uygulanan nüfus politikalarının ciddi hak ihlallerine yol açtığını hatırlatarak, temel sorunun dünya nüfusunun büyüklüğünden ziyade kaynakların adaletsiz dağıtımı ve verimsiz kullanımı olduğunu savunuyor.

Araştırmanın yazarları ise çevresel krizlerin uzun vadede hafifletilmesi için demografik büyümeye bakış açısının değişmesi gerektiğini öne sürüyor. Onlara göre gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu, nüfusun baskıcı yöntemlerle değil; eğitim, eşitlik ve gönüllü aile planlaması sayesinde zaman içinde doğal olarak dengelenmesinden geçiyor.