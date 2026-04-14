Atletizmde tarihi bir performans dikkat çekti. “Yeni Bolt” yakıştırmalarının ötesine geçen bir sonuç geldi.

200 METREDE 19.67’LİK DERECE

Avustralya Atletizm Şampiyonası’nda 18 yaşındaki Gout Gout, 200 metreyi 19.67 saniyede koşarak pistte damga vurdu.

BOLT'UN DERECESİNİ GERİDE BIRAKTI

Bu süre, Avustralya tarihinin en hızlı 200 metre derecesi oldu. Gout, 20 yaş altı kategorisinde Bolt’un 2004’teki 19.93’lük performansını da geçti.

ULUSLARARASI SAHNEYE GÜÇLÜ MESAJ

Genç atlet, yalnızca derecesiyle değil yarış içindeki kontrolü ve finişteki temposuyla da öne çıktı. Performansı, üst düzey rekabet için güçlü bir aday olduğunu gösterdi.