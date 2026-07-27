Accor Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Mercure Hotels, Türkiye'deki büyüme planlarını hızlandırarak yeni yatırımlar için düğmeye bastı. Dünyanın 65'ten fazla ülkesinde bini aşkın oteliyle hizmet veren marka, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Halihazırda Türkiye'de 9 otelle misafirlerini ağırlayan Mercure Hotels, 2030 yılına kadar 6 yeni oteli daha hizmete açmayı planlıyor. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte markanın Türkiye'deki otel sayısı 15'e yükselecek. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımların Accor Grubu'nun Türkiye'yi öncelikli büyüme pazarları arasında değerlendirdiğinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

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