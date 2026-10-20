Ülkede artan üretim kapasitesi ve iç talebin gerisinde kalan tüketim, şirketleri yurt dışına yönlendirdi. Çin menşeli tavuk ürünleri, özellikle fiyat avantajı sayesinde Avrupa, Afrika ve Asya pazarlarında daha fazla alıcı buluyor.

TON BAŞINA 1000 DOLAR DAHA UCUZA SATIYORLAR

Çinli tavuk üreticileri, Brezilya ve Tayland'daki rakiplerinden ton başına yaklaşık 1000 dolar daha düşük fiyatlarla ürün satmaya başladı. Bu fiyat farkı, özellikle uygun fiyatlı et arayan ithalatçıların Çin'e yönelmesini sağlıyor.

Çin'in Şandong eyaletindeki Wintop Food şirketi, yılda yaklaşık 60 milyon tavuk işleyerek 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Tavuk göğsü, nugget ve köfte gibi ürünler satan şirketin geçen yılki kârının yarısı yurt dışı satışlarından elde edildi.

Portekiz merkezli et ticareti şirketi Branexx de Afrikalı müşterilerinden gelen talep üzerine Çin'den tavuk almaya başladı. Şirketin verdiği bilgilere göre Çin menşeli tavuk göğsü ve but ürünleri, Brezilya'daki benzer ürünlerden yüzde 10 ila 20 daha ucuz.

AVRUPA PAZARINDA PAYINI HIZLA ARTIRDI

Çin, 2025 yılında ilk kez ithal ettiğinden daha fazla tavuk ürünü ihraç etti. Ülkenin tavuk ürünleri ihracatının değeri 2,6 milyar dolara ulaşarak 2020'deki seviyesinin yaklaşık iki katına çıktı.

Gıda danışmanlık şirketi Gira'nın verilerine göre Çin'in Avrupa Birliği'ndeki işlenmiş kanatlı eti pazarındaki payı 2022'den bu yana iki katına çıkarak yüzde 10'a yükseldi. İngiltere'deki payı ise üç katına çıkarak yüzde 14'ü aştı.

Bu büyümenin arkasında Çin'in büyük ölçekli üretim tesislerine yaptığı yatırımlar bulunuyor. Artan kapasite, iç tüketimin üzerinde üretime yol açarken şirketler ellerindeki fazla ürünü dış pazarlara yönlendiriyor.

Çin'in düşük fiyat politikası, rakip ülkelerdeki üreticileri endişelendiriyor. Avrupa Birliği yetkilileri Çin menşeli tavuk ürünlerini yakından izlerken gıda güvenliği ve haksız rekabet tartışmaları da sürüyor. Uzmanlar, Çin'in ihracattaki büyümesinin küresel et fiyatları üzerindeki rekabet baskısını artırabileceğini belirtiyor.