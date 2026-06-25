Güney Amerika ülkesi Venezuela, son yılların en şiddetli sismik felaketlerinden birini yaşıyor. Ülkede sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki ardışık iki deprem, büyük bir yıkıma neden oldu.

Başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette binaların çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildiriliyor.

VENEZUELA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL

Yıkımın ardından ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Uluslararası havalimanlarının altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle tüm uçuşlar ikinci bir emre kadar iptal edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

JAPONYA DA SABAH SALLANDI

Küresel sismik hareketliliğin bir diğer adresi ise dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alan Japonya oldu. Bugün sabah saatlerinde, Japonya'nın ana adası Honshu'nun kuzeyindeki Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde güçlü bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin yaklaşık 51 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre tsunami tehlikesi oluşmadığı açıklandı.

Bölgedeki altyapı kontrolleri ve olası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ABD'DE 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,8 kilometre olarak kaydedildi.

Papua Yeni Gine de 5,4 büyüklüğünde sallandı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE OLAĞANÜSTÜ AKTİVİTE

Japonya ve Venezuela depremlerinin yanı sıra, dünyadaki depremlerin ve volkanik patlamaların büyük bir kısmının yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" bölgesinde sismik aktivite zirveye ulaştı.

Sismoloji merkezlerinden alınan verilere göre, son saatlerde bu kuşak üzerindeki farklı noktalarda en az 5 orta ve güçlü ölçekte deprem daha kaydedildi.