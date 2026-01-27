Ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti.

Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini kaydederek, Güney Kore parlamentosunun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını ileri sürdü.

Karara sert tepki gösteren Başkan Trump, Güney Kore menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisini derhal %25 seviyesine çıkardığını duyurdu.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, müttefiklerinden tam karşılıklılık beklediğini ve müzakere edilen şartların reddedilmesinin sonuçları olacağını vurguladı.

Söz konusu tarife artışı, özellikle otomotiv, teknoloji ve çelik sektörlerini doğrudan etkileyerek Güney Koreli ihracatçılar üzerinde büyük bir mali baskı oluşturuyor.

Analistler, %15'lik avantajlı oranın kaybedilmesinin ardından Güney Kore ekonomisinin lokomotifi olan dev şirketlerin ABD pazarındaki rekabet gücünün zayıflayabileceğine dikkat çekiyor.

Beyaz Saray, anlaşma şartlarına dönülmediği takdirde tarifelerin daha da yukarı çekilebileceği sinyalini vererek Seul üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.