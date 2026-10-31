Tusk, Ağustos ayındaki Campus Polska etkinliğinde de yöntemlerinin herkesi memnun etmeyebileceğini belirterek mahkemeyi hukuka uygun olarak atanmış yargıçlarla yeniden yapılandırma planları olduğunu dile getirmişti.

En büyük muhalefet gücü konumundaki PiS mensupları ise uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Cuma akşamı X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, anayasal düzene yönelik bariz, yasa dışı bir saldırıdır. Bu nedenle ses getirecek, kararlı, dayanışma içinde ve korkusuz bir direniş çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.