Dünyanın en büyük tuval resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "İnsanlığın Yolculuğu" (The Journey of Humanity) tablosunun, 2021 yılında düzenlenen çevrimiçi açık artırmada 62 milyon dolara satılması büyük ses getirmişti. Elde edilen gelirin çocuklara yardım eden kuruluşlara bağışlanacağı açıklansa da, aradan geçen 5 yıla rağmen paranın önemli bölümünün nereye gittiği hâlâ bilinmiyor. UNICEF ise müzayededen tek bir dolar bile almadığını açıkladı.

Pandemi döneminde İngiliz sanatçı Sacha Jafri tarafından hazırlanan dev eser, 62 milyon dolarlık satış bedeliyle yaşayan bir sanatçının en yüksek fiyatlardan birine alıcı bulan eserleri arasına girmişti. Satışın, UNICEF, UNESCO, Dubai Cares ve Global Gift Foundation gibi yardım kuruluşlarına milyonlarca dolar kaynak sağlaması hedefleniyordu.

Rekor satışın kazananı mahkemelik oldu

Açık artırmayı kazanan isim, Fransız-Cezayirli kripto girişimcisi André Abdoune olmuştu. Abdoune, eseri satın aldıktan sonra Dubai'de tabloya özel bir müze kuracağını da duyurmuştu. Ancak planlar hayata geçmedi.

The Times gazetesinin haberine göre satış süreci hiçbir zaman tamamlanmadı. Dev tablo hâlâ sanatçı Sacha Jafri'nin güvenli deposunda tutulurken, yardım kuruluşlarının büyük bölümü vaat edilen bağışları alamadı.

UNICEF, gazeteye yaptığı açıklamada açık artırmadan bugüne kadar tek bir dolar dahi almadığını doğruladı.

UNESCO ise 2022 yılında Dubai Cares'ten yaklaşık 1,9 milyon dolarlık hibe aldığını ancak bu ödemenin söz konusu müzayededen geldiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Hukuki süreç devam ediyor

Bağışların yönetiminden sorumlu olan Dubai Cares, 2022 yılında André Abdoune hakkında ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle dava açtı.

Kuruluş ilk etapta sanatçı Sacha Jafri'yi de eseri hukuka aykırı şekilde elinde tuttuğu iddiasıyla dava etmişti. Ancak Dubai mahkemesi bu suçlamaları reddetti ve yalnızca Abdoune'nin borcunu ödemesi gerektiğine hükmetti. Davaya ilişkin hukuki süreç ise devam ediyor.

Sanatçı Sacha Jafri ise yaşananlardan sorumlu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim rolüm yalnızca sanatçı olmaktı. 'İnsanlığın Yolculuğu' eserini desteklemeyi amaçladığımız yardım kuruluşları için iyi niyetle açık artırmaya sundum. Müzayedeyi ben organize etmedim, teklif verenleri seçmedim ve paranın yönetiminde hiçbir rol almadım."

Dünyanın en büyük yardım projelerinden biri olacaktı

Yaklaşık sekiz ay boyunca Dubai'deki Atlantis The Palm Oteli'nin balo salonunda hazırlanan eser, 140'tan fazla ülkeden çocukların yaptığı resimlerden ilham alınarak oluşturuldu. Jafri'nin zaman zaman günde 20 saate kadar çalışarak tamamladığı tablo, dönemin en büyük sanat ve yardım projelerinden biri olarak gösteriliyordu.

Sanatçı, satışın ardından alıcının önemli bir ön ödeme yaptığını, kalan tutarın ise altı hafta içinde üç taksit hâlinde ödeneceğini açıklamıştı. Ancak bu ödemelerin tamamlanmadığı ortaya çıktı.

Bir dönem rekor satış fiyatı ve yardım amacıyla dünya çapında övgü toplayan "İnsanlığın Yolculuğu", bugün ise kırdığı rekorlardan çok, kayıp bağışlar ve devam eden mahkeme süreçleriyle gündeme geliyor.