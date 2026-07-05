2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 68'de Cristiano Ronaldo'nun penaltısı ve Gonçalo Ramos'un 90+4'teki golüyle 2-1 mağlup ederek son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. Ancak 41 yaşındaki süper yıldız Ronaldo'nun penaltı vuruşu öncesi 'fısıltısı' günler sonra bile tartışılmaya devam etti.

YARISI 'BİSMİLLAH' DEDİĞİNİ SAVUNDU

Euronews'te yer alan habere göre başta Arapça konuşulan ülkeler olmak üzere sosyal medyada kullanıcıların yarısı, deneyimli futbolcunun iki kez "Bismillah" dediğini savundu.

Portekizli taraftarlar ve Hristiyanların yoğunlukta olduğu ülkelerin gündemi ise bambaşka oldu. Ronaldo'nun vatandaşları, süper yıldızın "Vamos la" (Haydi) mı yoksa "Vais marcar" (Gol atacaksın) mı dediğini tartıştı.

KÖRFEZ BASINI BUNU KONUŞUYOR

Körfez ülkeleri başta olmak üzere Arapça yayın yapılan medya kuruluşlarında da "Ronaldo'nun fısıltısı" çokça tartışıldı. Birçok yayın organı direkt olarak olmasa da Ronaldo'nun "Bismillah" demiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Gazeteciler, Al Nassr forması giyen Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı maçlarda da birçok kez şut denemelerinden önce "Bismillah" dediğinin duyulduğunu ifade etti. Bu nedenle penaltı öncesinde yaşanan bu anın ilk kez küresel ölçekte canlı yayına yansımış olabileceği belirtildi.

"İSLAM KÜLTÜRÜNDEN ETKİLENDİ"

- Sosyal medyada Suudi bir kullanıcı, "Cristiano Ronaldo2nun Suudi Arabistan'a geldikten sonra İslam kültüründen etkilenmiş olması duygu verici. Gol atmadan önce odaklanmak için 'Bismillah' demesi daha da anlamlı" diye yazdı.

- Pakistanlı bir kullanıcı ise "Ronaldo her penaltıdan önce 'Bismillah' okuyor. Bir röportajında da 'Ne zaman 'Bismillah' desem gol atıyorum' dedi" şeklinde görüşünü belirtti.

KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Ancak çoğunluğunu Portekizlilerin ve Hristiyanların oluşturduğu kullanıcılar ise durumu başka bir çerçeveden değerlendirdi. Karşı çıkan bir sosyal medya kullanıcısı "Ronaldo 'Bismillah' demiyor. 'Vais marcar' yani 'Gol atacaksın' diyor. Portekiz aksanıyla bunu 'Bais marcar' gibi telaffuz ettiği için kulağa 'Bismillah' gibi geliyor" diye yazdı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo cephesinden çok tartışılan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.