Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınında yürütülen çalışmalara ve sahadaki zorluklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, bölgede süregelen çatışmalar ve güvenlik sorunlarının ekiplerin erişimini kısıtladığını belirterek, salgının boyutlarının tespit edilen verilerin ötesinde olabileceğine dikkat çekti.

Mayıs ayında ilan edilen salgının başından bu yana 2 bin 500'den fazla vakanın rapor edildiğini aktaran Ghebreyesus, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 500'ü aşkın kişinin iyileştiğini kaydetti.

Ölümlerin çoğunun tedavi merkezleri yerine doğrudan sivil yerleşim yerlerinde yaşandığını vurgulayan DSÖ Genel Direktörü, aktif çatışmaların etkilenen bölgelere erişimi kısıtlaması nedeniyle hastalığa yakalanan gerçek kişi sayısının tahmin edilenden iki kat fazla olabileceğini dile getirdi.

Saha ekiplerinin tespit edilen kişilerin yaklaşık yüzde 80'ine ulaşarak temaslı takibini yürütmesine karşın her bölgeye girilemediğini ve hastaların teşhis edilemediğini belirten Ghebreyesus, salgının yayılım hızının müdahale kapasitesini aştığını kaydetti.

İturi bölgesindeki bulaşmayı azaltmanın ve yeni etkilenen eyaletlerde kapasiteyi artırmanın öncelikli hedefler olduğunu belirten Ghebreyesus, acil insani koridorların açılması için ateşkese yönelik siyasi adımlar atılması çağrısında bulundu.

KDC halkının bu krizle tek başına yüzleşemeyeceğini vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası toplumun sürekli desteğine ve barışa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.