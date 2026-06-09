Dünya genelinde sismik hareketliliğin arttığı bir dönemde, gözler bir kez daha Karayipler’e çevrildi. Filipinler’de yaşanan 7,8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından, bir sarsıntı haberi de Küba’dan geldi.

Sarsıntının Merkez Üssü: Mantua Açıkları

USGS verilerine göre, yerel saatle gece gerçekleşen depremin merkez üssü, Küba’nın Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sığ odaklı sarsıntı, geniş bir coğrafyada hissedildi.

Meksika’dan da Hissedildi

Depremin şiddeti, sadece Küba’nın batı kıyı şeridiyle sınırlı kalmadı. Sarsıntı, bölgedeki birçok yerleşim yerinde panik yaratırken, komşu ülke Meksika’da da belirgin bir şekilde hissedildi.

İlk Belirlemeler: Can ve Mal Kaybı Yok

Yaşanan büyük paniğe rağmen, resmi kaynaklardan gelen ilk bilgiler bir nebze olsun yüreklere su serpti. Depremin ardından yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bölgedeki yetkililer, sarsıntının etkilerini ve olası hasar durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.