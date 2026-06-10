Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı verilerine göre Türkiye, 7 stratejik üründe dünya üretiminde ilk sıraya yerleşerek güçlü konumunu pekiştirdi.

Listenin en dikkat çeken kalemlerini ise hem iç pazarda hem de uluslararası alanda büyük ilgi gören şu ürünler oluşturuyor:

Fındık: Türkiye, dünya fındık üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılıyor. Yıllık yaklaşık 650 bin tonluk üretimle, en yakın rakibi İtalya’yı oldukça geride bırakarak küresel pazarda liderliğini sürdürüyor.

Kiraz: Dünya genelinde üretilen her dört kirazdan biri Türkiye’de yetişiyor. 736 bin tonu aşan üretim hacmiyle Türkiye, Şili ve ABD gibi önemli üreticileri geride bırakarak zirvedeki yerini koruyor.

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İncir: “Cennet meyvesi” olarak da bilinen incirde Türkiye, yıllık 356 bin tonluk üretimiyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor.

Kayısı: Türkiye kayısı üretiminde de birinci sırada yer alıyor. Kayısı da yıllık 750 bin tonluk üretim yapılıyor.

 

 