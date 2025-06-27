Dünya şampiyonluğu bulunan Türk boksör Avni Yıldırım, Kolombiyalı rakibi Jhon Caicedo’yu yenerek WBC Uluslararası Süper Orta Sıklet Şampiyonluk kemerini kazandı.
ALTIN KEMERİ SEDAT PEKER'E İTHAF ETTİ
Ringe Sedat Peker yazılı bornozla çıkan ve şampiyonluk kemeri kazanan Avni Yıldırım, ringde kazandığı zaferi Sedat Peker’in doğum gününe ithaf etti. Yıldırım paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Reisim selamlarını sunuyorum, adınızı gururla taşıdım. Kemer benim gurur sizin inşallah. Doğum gününüzde altın kemeri size hediye ediyorum. İnşallah bir nebze de olsa sizi gurulandırabilmişizdir. Bir umuttur yaşamak"
Sedat Peker de sosyal medya hesabından o anların paylaşıldığı videoyu tekrar paylaştı.