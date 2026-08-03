Bugün sabaha karşı saat 03:00'te Mısır'da da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedilen deprem sonucu başkent Kahire dahil pek çok nokta sarsıldı.

Al İsmailiyah bölgesinde gerçekleşen deprem sonucu ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bu deprem, Akdeniz'i sarsan depremlerin sonuncusu oldu. İtalya'nın Napoli bölgesinde Cumartesi günü 40 yıl sonra ilk kez yaşanan, 4,7 büyüklüğündeki deprem sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Tarihi yapıları tahrip eden, büyük yıkıma sebep olan sarsıntı, Japonya'da binaların yerle bir olmasına neden olan ve 30'dan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bir depremden sonra geldi.

Bu depremler, dünya genelinde şiddetli deprem silsilesi endişelerini beraberinde getirdi.

İTALYA'DA TARİHİ YAPILAR YERLE BİR OLDU

İtalya’nın güneyindeki Napoli yakınlarındaki bir bölgede, 1 Ağustos'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişi yaralandı.

Cuma akşamı saat 19.46’da meydana gelen deprem, elektrik kesintilerine yol açtı, toplu taşıma hizmetlerini aksattı ve Avrupa’nın en büyük volkanik kraterinin bulunduğu Campi Flegrei’deki bir iskeleye hasar verdi.

Bu, son 40 yılda bölgeyi vuran en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti. Deprem, bir uçurumun bir kısmının ve birkaç boş binanın çökmesine neden oldu.

Yaralılardan en az beşi hastaneye kaldırıldı ve depremin merkez üssüne yakın Pozzuoli kentinde, depremin tetiklediği heyelanların ardından yaklaşık 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

Birçok bölge sakini, binalarının hasar görmesinden veya çökmesinden korktukları için geceyi sokaklarda geçirdi.

Kurtarma ekipleri ölümlerin yaşanmamasını bir "mucize" olarak nitelendirdi. Bir itfayeci, enkaz çıkardığı bir kişinin “mucize eseri hayatta kaldığını” söyledi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’nün açıklamasına göre, derinliği 3 km olan ve Napoli ile Ischia adasının tamamında, hatta Sorrento yarımadası kadar uzak mesafelerde hissedilen deprem, devam eden bir sismik aktivite dizisinin parçasıydı.

Depremin ardından sismograflar yaklaşık 60 sarsıntı daha kaydetti; sabah 05.47'de meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki deprem, Bacoli ve Pozzuoli'nin yanı sıra Napoli sakinleri tarafından da hissedildi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Japonya'da ise geçen hafta salı günü yaşanan ve devlet basını tarafından 7.1 büyüklüğündeki deprem sonucu ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Deprem ülkesi Japonya'da bir alışveriş merkezi ve elektrik santralinin çökmesine neden olan sarsıntı Japon halkı için şok etkisi yarattı.

9 bin 200'den fazla kişi 210 depremzede yerleşkesinde kalmaya devam ederken, 3 bin 400'den fazla ev bu şiddetli depremde hasar gördü.

Kumamoto'da 69 binden fazla hane ve işyerinde sular kesik kaldı. Depremden etkilenen sağlık tesisleri de normale dönmek için çaba gösteriyor.

Yetkililer, hasarın tam boyutunun henüz belirlenemediğini ve incelemeler devam ettikçe hasar gören bina sayısının önemli ölçüde artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İl yönetimi, depremin hemen ardından meydana gelen bir patlamada yedi işçinin hayatını kaybettiği ve beş kişinin yaralandığı Aeon alışveriş merkezinde arama ve kurtarma operasyonlarının Cumartesi günü sona erdiğini açıkladı.