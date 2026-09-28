Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıklamasına göre, üniversitelerin sürdürülebilirlik alanındaki performansını değerlendiren UI GreenMetric 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Bu yıl 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Türkiye'den 150 üniversite yer aldı.

Türkiye, sıralamaya giren üniversite sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada, dünya genelinde ise ikinci sırada yer aldı. Türk üniversitelerinden 5'i dünyanın en yeşil ilk 100 üniversitesi arasına girerken, 21 üniversite ilk 200'de, 53 üniversite ilk 500'de, 99 üniversite ise ilk 1000'de kendine yer buldu.

İLK 100'DE 5 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye'den iki üniversite dünyanın en yeşil ilk 50 üniversitesi arasına girmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 28'inci, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ise 45'inci sırada yer aldı.

İlk 100'de Türkiye'den yer alan diğer üniversiteler ise 63'üncü sıradaki Erciyes Üniversitesi, 74'üncü sıradaki Ege Üniversitesi ve 86'ncı sıradaki Özyeğin Üniversitesi oldu.

İLK 200'DE 21 ÜNİVERSİTE

Türkiye'den 21 üniversitenin ilk 200'e girmesiyle ülke, bu kategoride Avrupa'da ilk sıraya yerleşti. Başkent Üniversitesi 102'nci, ODTÜ 105'inci, Sakarya Üniversitesi 114'üncü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 117'nci sırada yer aldı.

Listenin devamında Dokuz Eylül Üniversitesi 134, Düzce Üniversitesi 138, Mersin Üniversitesi 139, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 141, Sabancı Üniversitesi 144, Atatürk Üniversitesi 157 ve Trakya Üniversitesi 176'ncı sırada bulundu.

İLK 500'DE 53 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye'den 53 üniversite dünyanın en yeşil ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa'da ilk sırada, dünya genelinde ise Endonezya'nın ardından ikinci sırada bulundu.

İlk 1000'de ise Türkiye'den 99 üniversite sıralamaya girdi. Böylece Türkiye, hem ilk 500 hem de ilk 1000 kategorilerinde Avrupa'da en fazla üniversiteye sahip ülke oldu.