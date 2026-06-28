URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye’nin akademik verimliliği en yüksek ilk 30 yükseköğretim kurumu kesinleşti.

Bu sonuçlar, küresel eğitim liginde Türk üniversitelerinin güncel rekabet gücünü ve uluslararası alandaki net konumunu gösteriyor.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Küresel sıralamada 574. basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti. Kurum; İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi yüksek bütçeli yükseköğretim kurumlarını geride bıraktı.

Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi dünya 697'ncisi olarak Türkiye ikincisi, Ankara Üniversitesi ise dünya 735'incisi olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Listede sırasıyla Gazi, Koç, İstanbul, Ege, Atatürk, Orta Doğu Teknik ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri ilk 10 basamağı oluşturdu.

URAP 2025-2026 TÜRKİYE SIRALAMASI İLK 30 İSİM LİSTESİ

Akademik performans tablosuna göre Türkiye'nin en başarılı ilk 30 üniversitesi ve dünya sıralamaları şu şekilde listelendi:

1. Hacettepe Üniversitesi (Dünya Sırası: 574)

2. İstanbul Teknik Üniversitesi (Dünya Sırası: 697)

3. Ankara Üniversitesi (Dünya Sırası: 735)

4. Gazi Üniversitesi (Dünya Sırası: 809)

5. Koç Üniversitesi (Dünya Sırası: 817)

6. İstanbul Üniversitesi (Dünya Sırası: 875)

7. Ege Üniversitesi (Dünya Sırası: 876)

8. Atatürk Üniversitesi (Dünya Sırası: 879)

9. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Dünya Sırası: 920)

10. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Dünya Sırası: 942)

11. Yakın Doğu Üniversitesi (Dünya Sırası: 955)

12. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (Dünya Sırası: 961)

13. Yıldız Teknik Üniversitesi (Dünya Sırası: 965)

14. Marmara Üniversitesi (Dünya Sırası: 988)

15. Erciyes Üniversitesi (Dünya Sırası: 996)

16. Fırat Üniversitesi (Dünya Sırası: 1083)

17. Dokuz Eylül Üniversitesi (Dünya Sırası: 1119)

18. Selçuk Üniversitesi (Dünya Sırası: 1134)

19. Sakarya Üniversitesi (Dünya Sırası: 1181)

20. Akdeniz Üniversitesi (Dünya Sırası: 1182)

21. Çukurova Üniversitesi (Dünya Sırası: 1251)

22. Karadeniz Teknik Üniversitesi (Dünya Sırası: 1259)

23. İstinye Üniversitesi (Dünya Sırası: 1281)

24. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Dünya Sırası: 1324)

25. Boğaziçi Üniversitesi (Dünya Sırası: 1338)

26. Bursa Uludağ Üniversitesi (Dünya Sırası: 1362)

27. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Dünya Sırası: 1367)

28. Sabancı Üniversitesi (Dünya Sırası: 1394)

29. Kocaeli Üniversitesi (Dünya Sırası: 1396)

30. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Dünya Sırası: 1488)