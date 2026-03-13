Çin'in Makao kentinde, tanıtım faaliyetleri kapsamında sokakta bulunan bir insansı robotun 70 yaşındaki bir kadını korkutması üzerine polis müdahalesi gerçekleşti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda, Unitree G1 model robotun kendisini takip ettiğini sanan yaşlı kadın panikleyerek hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu sıra dışı gelişme, polis ekiplerinin robotu olay yerinden adeta bir şüpheliyi gözaltına alır gibi uzaklaştırmasıyla "insansı robot tutuklandı" şeklinde yorumlanarak dünya gündemine oturdu.

KADIN HASTANELİK OLDU

Olay, Patane bölgesindeki bir konut kompleksinin yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Yürüyüş yaptığı sırada telefonuna bakan kadın, arkasında duran insansı robotu fark edince büyük bir korku yaşadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre robota öfkeyle bağıran ve kalp atışlarının hızlandığını belirten yaşlı kadın, olay yerine çağrılan polis ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Sağlık ekiplerince yapılan tıbbi muayenenin ardından kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayda herhangi bir fiziksel yaralanma tespit edilmediği açıklandı.

CİHAZIN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Robotun sahibi olan eğitim merkezinden yapılan açıklamada, cihazın bölgeden ayrılmaya çalıştığı ancak kadının durması nedeniyle yolun kapandığı ve robotun bu sebeple arkada beklediği savunuldu. Polis merkezine götürülen ve 50 yaşındaki sahibine iade edilen robotla ilgili "kamusal alanda kullanım" uyarısı yapılırken, olay sosyal medyada kutuplaşmaya neden oldu.

Bazı kullanıcılar görüntüleri mizahi bir dille ele alırken, bir kesim ise otonom robotların sokaklardaki denetimsiz varlığının güvenlik ve etik riskler taşıdığına dikkat çekerek yasal düzenleme çağrısında bulundu.