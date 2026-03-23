İngiltere Championship takımlarından Millwall dünya tarihine geçecek bir sözleşmeye imza attı. İngiliz ekibi stadyumun kendilerinde kalması için Lewisham Belediyesi ile 999 yıllık anlaşma imzaladı. The Den Stadyumu, 3025 yılına kadar Millwall'ın olacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre anlaşma yalnızca stadyum kullanımını güvence altına almakla kalmıyor, kulübün tesislerini genişletmesine, çevresel projeler geliştirmesine ve bölgeye yönelik yatırımlar yapmasına da imkân tanıyor.

KULÜP BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kulüp başkanı James Berylson anlaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Berylson anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "Bu, Millwall Futbol Kulübü ve Millwall Topluluk Vakfı için belirleyici bir an. The Den'de 999 yıllık bir kira sözleşmesi imzalamak, her kulübün uzun vadeli planlar yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı ve kesinliği sağlıyor."

"Hepimizin ortak hedefi açık: Millwall için hem saha içinde hem de saha dışında güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek . Ama her şeyden önce, cesurca hayal kurmak, vizyonu gerçeğe dönüştürmek ve bu büyük futbol kulübünün tüm potansiyelini ortaya çıkarmak. Ailem de bu inancı inanılmaz destekçilerimizle paylaşıyor. Bu anlaşma, bunu gerçekleştirmemiz için bize bir platform sağlıyor."