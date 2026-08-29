Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD ile imzalanan petrol anlaşmasını resmen onaylıyor.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASININ İÇİNDEYİZ"

Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de yayımlanan haberde, özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla petrol üretimini "kayda değer oranda artırmaya" olanak sağlayan bu adımın, ülke ile ABD arasındaki ilişkilerde tarihsel bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtti.

209 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE VERGİ GELİRİ

Anlaşmanın kapsamında 17 stratejik sahanın geliştirilmesi planlanıyor. Bu sahalarda 65 milyar varillik kanıtlanmış petrol potansiyeli bulunuyor. Rodriguez, bu yatırımların devlete 209 milyar doların üzerinde vergi geliri getirmesinin beklendiğini açıkladı.

Venezuela'nın hidrokarbon sanayisinin geliştirilmesi ve yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde yatırım hedefleniyor. Rodriguez, bu yatırımların sadece ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamayacağını, aynı zamanda yırküremizin enerji güvenliğini ve uluslararası piyasalarda dengeyi güçlendireceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu anlaşmayı sosyal medya hesabından "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak değerlendirmişti. Trump, 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bir kısmı üzerinde kontrol sağlandığını belirtmişti.

Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Rodriguez ile konu üzerinde yakın çalışma içinde olduğunu açıklamış, Rodriguez de bu çalışmalar için Trump ve Rubio'ya teşekkür etmişti.