Bilim insanları, 252 milyon yıl önce gerçekleşen ve canlı türlerinin büyük bölümünü silen Permiyen yok oluşunun temel nedenini ortaya çıkardı. PNAS dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, volkanik patlamaların tetiklediği küresel ısınma okyanuslardaki oksijeni tüketerek deniz yaşamını kitlesel ölüme sürükledi.

KÜRESEL ISINMA OKYANUSLARI NASIL ÖLDÜRDÜ?

Sibirya Tuzakları'ndaki dev volkanik faaliyetler atmosfere büyük miktarlarda sera gazı salarak küresel sıcaklıkları 8 ila 12 derece artırdı. Isınan suyun daha az oksijen tutması ve ısınmayla birlikte canlıların oksijen ihtiyacının artması deniz ekosistemlerinde çift yönlü bir yıkım yarattı.

Su katmanlarındaki oksijen sirkülasyonunun durmasıyla deniz zambakları ve brakiyopodlar gibi türler yaşam alanlarını tamamen kaybetti. Solunum kapasitesi yetersiz kalan türler kısa sürede yok olurken, daha dayanıklı olan çift kabuklular krizi atlatmayı başardı.

GÜNÜMÜZ OKYANUSLARI HANGİ TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA?

Araştırmacılar, geçmişte yaşanan bu büyük felaketin günümüz okyanusları için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekiyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli verilerine göre, 1970 ile 2010 yılları arasında okyanusların üst katmanlarındaki oksijen miktarı yüzde 0,5 ila 3,3 oranında azaldı.

Uzmanlar mevcut durumun 252 milyon yıl önceki Permiyen felaketi kadar yıkıcı bir boyutta olmadığını vurguluyor. Ancak ısınan denizlerdeki oksijen kaybı devam ettiği sürece modern deniz canlılarının bu değişimle başa çıkmasının giderek zorlaşacağı belirtiliyor.