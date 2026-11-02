Yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı kaplaması beklenen göl nedeniyle 2 bine yakın kişi yaşadığı topraklardan ayrılmak zorunda kalabilir. Evlerinin, tarım arazilerinin ve aile mezarlarının sular altında kalmasından endişe eden bölge sakinleri ise projeye karşı çıkıyor.

46 MİLYON METREKARELİK GÖL OLUŞTURULACAK

Panama Kanalı yönetimi, su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla Río Indio Nehri üzerinde yeni bir baraj ve rezervuar inşa etmeyi planlıyor. Yaklaşık 46 kilometrekarelik alanı kaplayacak yapay göl, yağışlı dönemlerde su depolayarak kurak aylarda kanalın ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

Panama Kanalı'ndan geçen gemiler, Atlantik ve Pasifik okyanusları arasında ilerlerken su seviyeleri farklı olan havuz sistemlerinden yararlanıyor. Her gemi geçişinde büyük miktarda tatlı su kullanılması, kuraklık dönemlerinde kanalın kapasitesini doğrudan etkiliyor.

2023 ve 2024 yıllarında yaşanan ciddi kuraklık nedeniyle kanaldan geçebilen gemi sayısına kısıtlamalar getirilmişti. Yeni rezervuarın, benzer sorunların tekrar yaşanma riskini azaltması hedefleniyor.

550 AİLENİN TAŞINMASI GEREKEBİLİR

Yaklaşık 1,5 milyar dolara mal olması beklenen proje, yalnızca kanalın su ihtiyacını değil, bölgede yaşayan insanların geleceğini de yakından ilgilendiriyor.

Yeni gölün oluşturulması halinde 38 yerleşim yerinde yaşayan yaklaşık 550 ailenin başka bölgelere taşınması gerekecek. Kanal yönetimi, ailelere yeni konut sağlanması, tarım arazilerinin ve gelir kayıplarının karşılanması için görüşmeler yürütüyor.

Ancak bazı bölge sakinleri, yıllardır yaşadıkları topraklardan ayrılmak istemedikleri için projeye karşı çıkıyor. Özellikle tarımla geçinen aileler, taşınmanın geçim kaynaklarını ve yaşam biçimlerini değiştireceğinden endişe ediyor.

İnşaatın 2027'de başlaması ve yaklaşık dört yıl sürmesi planlanıyor. Tamamlandığında yeni gölden Panama Kanalı'na yaklaşık 9 kilometrelik bir tünelle su aktarılması hedefleniyor. Böylece kurak dönemlerde kanalın günlük 11 ila 15 ek gemi geçişine yetecek miktarda suya erişebilmesi amaçlanıyor.