ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun yıllar avukatlığını-danışmanlığını yapan 42 yaşındaki Alina Habba ile geçtiğimiz hafta evlenen 29 yaşındaki Türk iş adamı Turhan Mildon dünyanın gündeminde. Miller Holding CEO’su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, hayat hikayesini Forbes Dergisi’ne kapak oldu.

19 YAŞINDA KRİPTO ZENGİNİ OLDU

Londra ve Zürih’te eğitim gören Mildon, 18-19 yaşlarında kripto paradan kazandığı parayla 139 ülke gezdi. Dört dilin yanı sıra Kongo’nun yerel dili Lingala’yı da kouşabilen Mildon, günde 3-4 saat uyuduğunu ve yılda 2 bin saatin üzerinde uçtuğunu söylüyor. 2 adet özel jeti var.

MADURO İLE SERVETİ BÜYÜDÜ

Aile şirketi Miller Holding, Gelibolu’da bir yedek parça dükkanından doğdu. Şu an cirosu 2,6 milyar dolar bir yapı. Afrika’da yatırım yaptılar. Venezuela’da Maduro döneminde işlerini büyüttüler. Mildon, iki kıta arasında iş trafiği yürüttüğünü, Türkiye’de iş yapmadığını söyledi.