Özgür Özel'in mahkeme kararıyla CHP'den uzaklaştırılmasının ardından verdiği yeni parti kararı sadece Türkiye'de değil dünyada da yankılandı. Uluslararası medya bu gelişmeyi Erdoğan'a meydan okuma olarak duyurdu.

En dikkat çekici analiz İngiliz Financial Times'tan geldi. Türk muhalefet lideri Erdoğan'a karşı ayrılıkçı parti kuruyor manşetin atan gazete güncel anketlere işaret etti.

'BUGÜN SEÇİM OLSA ERDOĞAN'I GEÇER'

Financial Times 'Bugün seçim olsa Özel'in partisi AKP'yi rahatlıkla geçer' yorumunu yaptı. Gazete bu kopuşu 1946'da CHP'den ayrılıp iktidara gelen Adnan Menderes'in Demokrat Parti hareketine benzetti.

Reuters ise Atatürk'ün asırlık partisinden büyük bir seçmen ve vekil gücü yaşanacak dedi. Ancak haberde muhalefetin bölünmesi kısa ve orta vadede Erdoğan'ın işine yarayabilir uyarısı da vardı.

'AÇIK ARA ANA MUHALEFET'

Associated Press ve Deutsche Welle'nin odağında ise mahkeme kararına duyulan öfke vardı. AP Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün tabanda infial yarattığını, yeni partinin mecliste açık ara ana muhalefet konumuna yükseleceğini yazdı. Deutsche Welle ise İmamoğlu'nun hapiste olmasına dikkat çekerek Özel'in kitleleri sokağa dökebilme gücüne vurgu yaptı.

'KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'IN TERCİH ETTİĞİ RAKİP'

Alman Der Spiegel dergisi ise çok konuşulacak bir yoruma imza attı. Dergi mahkemenin göreve getirdiği Kılıçdaroğlu için zayıf bir politikacı ve Erdoğan'ın tercih ettiği rakip ifadesini kullandı.



Yunan Katimerini gazetesi de yaşanan hukuki baskıların piyasaları sarstığını ve demokrasi endişelerini körüklediğini yazdı.

Avrupa Demokratlar Partisi yayınladığı mesajla özel ve hapisteki İmamoğlu'na destek verdi. Mahkeme kararını demokrasiye ağır bir saldırı olarak nitelendiren bildirideki asıl dikkat çeken ise isim verilmeden Kılıçdaroğlu'na yapılan göndermeydi. Avrupalı demokratlar kişisel gücünü demokrasiye tercih eden korkak liderlerin suç ortaklığı ifadesini kullanarak tarihin herkesin durduğu yeri yazacağını vurguladı.