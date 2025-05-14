2. Dünya Savaşı’nda ortadan kaybolan ve bir dağın altındaki gizli tünellerde olduğu iddia edilen 3 vagon Nazi altınının Polonya’nın Wałbrzych kentinin dağlık bölgesinde olduğunu belirten bir mektubun kentin yöneticilerine iletildiği ortaya çıktı. Mektubun açıklanması üzerine büyük heyecan yaşandı.

HEYECANLANDIRAN MEKTUP

Polonyalı yetkililer, II. Dünya Savaşı'nın sonunda kaybolan efsanevi Nazi altın treninin yerinin kendilerine ait olduğunu iddia eden bir mektup aldıklarını söyledi. 23 Nisan tarihli mektuba göre, isminin açıklanmasını istemeyen gönderici, güneybatıdaki Wałbrzych kenti yakınlarındaki bir tünelde gizlenmiş "kamufle edilmiş tren vagonları" bulduğunu yazdı.

YER ALTI TÜNELLERİNE SAKLANMIŞTI

Efsaneye göre, savaşın son aylarında bir Nazi zırhlı treni Wrocław'dan ayrılmış ancak Wałbrzych'e varamamış, iki istasyon arasındaki yeraltı tünel ağında saklandığı iddia edilmişti.

Trende bulunan altın, mücevher ve sanat eserleri ortadan kaybolurken, o zamandan beri define avcıları tarafından bunları bulma çabaları sürüyordu.

Şimdi ise Wałbrzych yetkililerine, varlığı birçok tarihçi tarafından tartışılan ganimet dolu bir trenin bölgedeki gizli bir tünelde bulunduğu iddialarını içeren mektubun ciddiye alınabileceği belirtildi.

ALTIN, PIRLANDA, DEĞERLİ METALLER VAR

Mektubu gönderen kişinin "II. Dünya Savaşı dönemine ait üç tren vagonu kamufle edilmiş bir tünelde saklı. Her vagon yaklaşık 12 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde. Vagonlar tünelin girişindeki kapalı, sürgülü bir çelik kapının arkasında saklı. Vagonlarda altın da dahil olmak üzere değerli metaller var. Doğru jeodezik veriler, Wałbrzych belediye başkanına veya yardımcısına ekler şeklinde sunulacak" denildiği belirtildi.

Wałbrzych Belediyesi sözcüsü Kamila Świerczyńska, "Ayrıntılarını açıklayamayacağım bir adam, basının 'altın tren' olarak adlandırdığı keşif hakkında bir rapor hazırladı. Mektup belgeli ve spesifik görünüyor. Mektupta dört ekten bahsediliyor, bunlardan biri de içinde tren bulunan bir tünel" İfadelerini kullandı.

Wałbrzych Anıt Koruma İl Ofisi Başkanı Anna Nowakowska, "Adam, çeşitli kaynakları ve belgeleri inceledikten sonra, içinde altın trenin bulunduğu bir tünel bulduğu sonucuna vardı." dedi.

II. Dünya Savaşı'nın son aylarında, Polonya'nın güneybatısındaki Wrocław kentinde (o zamanlar Breslau adıyla biliniyordu ve Büyük Almanya'ya bağlıydı) Nazi yetkilileri, ilerleyen Kızıl Ordu'dan kaçmak için tren vagonlarını ganimetlerle doldurdu. Ganimetlerin arasında Çarların efsanevi Amber Odası'ndan alınan hazinelerin de bulunduğu söyleniyor.

Kehribar panellerden oluşan oda, 1941 yılında Nazi güçleri tarafından Leningrad dışındaki bir saraydan yağmalanmış ve o zamandan beri görülmemiş.

Wałbrzych'teki yetkilileri, son açıklamaları yapan adamın treni aramak için izin başvurusunda bulunmadığını söyledi.