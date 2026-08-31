Transatlantik uçuşlarda veya açık deniz seferlerinde yolcuların farkında olmadan içinden geçtiği Sargasso Denizi, dünya üzerindeki herhangi bir karaya temas etmeyen tek deniz olma özelliğini taşıyor.

Player kaynaklı bilgilere göre, arabayla ulaşılamayan ve görünür sınırları bulunmayan bu deniz, tamamen Atlas Okyanusu'nun içinde yer alıyor. Florida'nın yaklaşık 950 kilometre doğusunda konumlanan Sargasso Denizi'ne karadaki en yakın nokta ise batı ucunda bulunan Bermuda Adaları.

SINIRLARINI KARALAR DEĞİL AKINTILAR ÇİZİYOR

Çevresinde hiçbir kıta veya ada barındırmayan bu su kütlesini bir arada tutan unsur, sürekli hareket halindeki dört büyük okyanus akıntısı. Deniz; batıdan Körfez Akıntısı (Gulf Stream), kuzeyden Kuzey Atlas Akıntısı, doğudan Kanarya Akıntısı ve güneyden Kuzey Ekvatoral Akıntısı ile çevreleniyor.

Yaklaşık 3 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayan Sargasso Denizi; 1100 kilometre genişliğe, 3200 kilometre uzunluğa ve ortalama 5000 metre derinliğe sahip. Yüzey suyu sıcaklığı 18 ile 28 derece arasında değişen denizin berrak sularında görüş mesafesi 61 metreye kadar ulaşıyor.

TARİHTE KORKU SAÇIYORDU, BUGÜN SAKİNLİK SUNUYOR

Tarih boyunca pürüzsüz ve ayna benzeri yüzeyiyle bilinen bölge, uzun süreli rüzgarsızlık halleriyle denizcilerde endişe yarattı. 1492 yılında bölgeden geçen Kristof Kolomb ve mürettebatının, rüzgar eksikliği nedeniyle açık denizde mahsur kalma korkusu yaşadığı kaydediliyor.

Günümüzde ise söz konusu durgunluk, lüks yolcu gemilerinin sarsıntısız bir şekilde seyretmesine olanak tanıyor. Yolcular, bu özel bölgeyi geçerken yalnızca hafif dalga hareketlerini hissediyor.