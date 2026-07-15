Araştırma, Yale Üniversitesi öncülüğünde yürütüldü ve dünyanın farklı bölgelerindeki 420 binden fazla orman örnekleme alanından elde edilen veriler kullanıldı. Bilim insanları, bu saha verilerini uydu görüntüleriyle birleştirerek ilk kez küresel ölçekte ayrıntılı bir ağaç yoğunluğu haritası oluşturdu.

EN FAZLA AĞAÇ TROPİK ORMANLARDA BULUNUYOR

Araştırmaya göre dünya üzerindeki yaklaşık 3,04 trilyon ağacın 1,3 trilyonu tropikal ve subtropikal ormanlarda yer alıyor. Boreal (kuzey) ormanları yaklaşık 740 milyar, ılıman iklim kuşağındaki ormanlar ise yaklaşık 660 milyar ağaca ev sahipliği yapıyor. Buna karşılık en yüksek ağaç yoğunluğu, Kanada, Rusya ve İskandinav ülkelerini kapsayan boreal bölgelerde görülüyor.

Araştırmacılar, küresel ortalamaya göre Dünya'da yaşayan her insan için yaklaşık 422 ağaç bulunduğunu hesapladı. Ancak bu dağılım kıtalar arasında büyük farklılık gösteriyor ve insan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde ağaç sayısı belirgin şekilde azalıyor.

İNSANLIK ORMANLARIN NEREDEYSE YARISINI KAYBETTİ

Çalışma, günümüzdeki ağaç sayısının yüksek görünmesine rağmen insan etkisinin çok büyük olduğunu da ortaya koyuyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, insan uygarlığı ortaya çıkmadan önce Dünya'da bugünkünden yaklaşık %46 daha fazla ağaç bulunuyordu.

Her yıl yaklaşık 15 milyar ağacın kesildiği, buna karşılık doğal yollarla veya dikim çalışmalarıyla yaklaşık 5 milyar yeni ağacın kazanıldığı tahmin ediliyor. Bu da gezegenin her yıl net 10 milyar ağaç kaybettiği anlamına geliyor. Araştırmacılar, özellikle tarım alanlarının genişlemesi, kentleşme ve ormansızlaşmanın küresel ağaç popülasyonu üzerindeki en büyük baskıyı oluşturduğunu belirtiyor. Çalışmanın sonuçları, Nature dergisinde yayımlandı ve halen küresel ağaç sayısına ilişkin en kapsamlı bilimsel değerlendirmelerden biri olarak kabul ediliyor.