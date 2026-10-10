neş'ten fırlatılan 3 plazma bulutunun Dünya'ya doğru ilerlediği bildirildi. İlk bulutun gezegene yaklaşmasıyla kuzey enlemlerinde kutup ışıklarının görülmeye başladığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde iki ayrı jeomanyetik fırtınanın yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Güneş'ten Dünya'ya doğru ilerleyen 3 plazma bulutunun, hafta sonu gezegenin manyetik alanını etkilemesi bekleniyor. Bu tür fırtınalar sırasında özellikle yüksek enlemlerde kutup ışıkları daha belirgin hale gelebiliyor.

Ayrıca bazı uydu sistemleri, radyo iletişimi ve elektrik şebekelerinde sınırlı etkiler görülebiliyor. Ancak üç plazma bulutunun Dünya'ya ulaşması durumunda bu etkilerin ne ölçüde yaşanacağına ilişkin kesin bir tahmin bulunmuyor.

İlk plazma salı günü fırlatıldı

Güneş Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarına göre, ilk plazma bulutu salı günü fırlatıldı ve şu anda Dünya'ya yaklaşıyor. Bu bulutun kuzey enlemlerinde kutup ışıklarını tetiklediği, akşam saatlerinde ise G2 seviyesinde jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği öngörülüyor.

İkinci plazma bulutunun 7 Ekim'de, üçüncüsünün ise 8 Ekim'de meydana gelen güçlü güneş patlamasının ardından uzaya fırlatıldığı belirtiliyor. Bilim insanları, 3 bulutun Dünya'ya doğru ilerlerken birleşerek tek bir yapı oluşturabileceğini ve pazar öğleden sonra (TSİ 15.00, 18.00) gezegene ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu etkileşimin, ilk olayla benzer şiddette, G2 seviyesinde ikinci bir jeomanyetik fırtınaya neden olabileceği ifade ediliyor.

Güneş aktivitesinde artış yaşanıyor

Güneş Laboratuvarı, ekim ayının başında güneş ve jeomanyetik aktivitede artış gözlendiğini belirtiyor. Eylül ayının daha sakin geçmesinin ardından yaşanan bu hareketliliğin, sistematik bir değişimden çok Güneş'teki enerji rezervlerinin tükenme süreciyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor.

Bilim insanları, önümüzdeki günlerde yeni güneş lekelerinin oluşumunu destekleyecek kaynaklar ortaya çıkmadığı takdirde mevcut lekelerin etkinliğini kaybetmeye başlayabileceğini belirtiyor. Bu senaryoda, Dünya'ya ulaşması beklenen iki plazma bulutunun Güneş'teki mevcut hareketliliğin son aşamasını oluşturabileceği, ardından güneş aktivitesinin yeniden azalabileceği öngörülüyor.