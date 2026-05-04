Eski Mısır’ın karanlık ve kaos tanrısı Apophis, adını verdiği dev bir gök taşıyla 2029 yılında Dünya’nın en yakın komşusu olmaya hazırlanıyor. Bilim dünyasını heyecana boğan bu devasa kaya parçası, tarihte eşine az rastlanır bir şekilde gezegenimizin adeta "teğet" geçeceği bir mesafeden süzülecek. Uzmanlar, Eyfel Kulesi büyüklüğündeki bu dev kütlenin geçişini "yüzyılın gökyüzü olayı" olarak tanımlıyor.

UYDULARIMIZDAN BİLE DAHA YAKIN GEÇECEK

NASA’nın titizlikle takip ettiği verilere göre Apophis, 13 Nisan 2029'da Dünya’ya yaklaşık 32 bin kilometre mesafeye kadar sokulacak. Bu rakam ilk bakışta uzak görünse de aslında televizyon yayınlarımızı ve internetimizi sağlayan birçok yapay uydunun yörüngesinden çok daha yakın bir noktayı ifade ediyor. Yani o gece Apophis, insan yapımı araçlarımızın bile arasından geçerek gökyüzünde adeta bir gövde gösterisi yapacak.

BİLİM KURGUDAN GERÇEKLİĞE

Apophis ismi, keşfedildiği 2004 yılından beri gizemini koruyor. Keşif ekibindeki astronomların popüler bilim kurgu dizisi Stargate SG-1 hayranı olması, bu ismin seçilmesinde eğlenceli bir tesadüf yaratmış. Dizideki güçlü ve yıkıcı karakterle aynı adı taşıyan bu gök cismi, ilk başlarda bir çarpışma riskiyle anılsa da, 20 yılı aşkın süren gözlemler neyse ki yürekleri ferahlattı: Kaos Tanrısı bu kez bize zarar vermeden sadece selam verip geçecek.

DÜNYA'NIN ÇEKİM GÜCÜ ONU ŞEKİLDEN ŞEKLE SOKACAK

Bu tarihi buluşma sadece bizim için bir görsel şölen olmayacak; Apophis’in kendisi için de oldukça sancılı bir süreç olacak. Dünya’nın devasa yerçekimi, asteroit yanımızdan geçerken onu bir hamur gibi büküp germeye başlayacak. NASA bilim insanları, bu dev kayanın geçiş sırasında titremesini, kendi eksenindeki dönüş hızının değişmesini ve hatta yüzeyinde küçük heyelanlar oluşmasını bekliyor. Bu, bir gök cisminin yerçekimimiz tarafından fiziksel olarak nasıl manipüle edildiğini görmek için paha biçilemez bir laboratuvar ortamı sunacak.

DÜNYA'NIN ÇEVRESİNDENBİR ZAMAN KAPSÜLÜ GEÇECEK

Apophis aslında 4,6 milyar yıl öncesinden, güneş sistemimizin çocukluk evresinden kalma bozulmamış bir fosil gibi. Hiçbir gezegene dahil olamamış bu "artık" madde, evrenin sırlarını içinde barındırıyor. NASA’nın OSIRIS-REx ve Avrupa Uzay Ajansı’nın Ramses araçları şimdiden bu dev kütleyi karşılamak için yola çıktı bile. Üç yıl sonra gerçekleşecek bu buluşmada çekilecek fotoğraflar, belki de dünyamızın oluşumuna dair hiç bilmediğimiz cevapları bu "Kaos Tanrısı"nın yüzeyinde bulmamızı sağlayacak.