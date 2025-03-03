Aydın’ın Söke ilçesinde Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle inceleme yapan ve ihbar üzerine Mendeers nehrindeki Sarıkemer köprüsüne gidin Ekosistemi Koruma ve Doğan sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü koruma altındaki tepeli pelikanın öldürüldüğünü gördü.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN PELİKANI ÖLDÜRDÜLER

Sürücü yaptığı açıklamada “Nehir kıyısından aldığımız kuşun nesli tehlike altında bulunan Tepeli Pelikan (Pelicanus crispus) olduğunu tespit ettik.Sol kanat altında geniş bir delik şeklinde bir yaranın olduğunu, muhtemelen kötü niyetli bir kişi tarafından yakın mesafeden uçarken vurulduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklara bilgi verdik.Pelikanlar çoğu zaman deltadan kilometrelerce içeriye Söke Ovası’ndaki azmaklara, Menderese ve en çok tercih ettiği sulak alanlardan biri olan Azap Gölüne gittikleri görülmektedir” ifadelerini kullandı.

TEPELİ PELİKANI TÜRKİYE’DE KORUMAYAMAZSAK DÜNYADA KORUYAMAYIZ

EKODOSD bilim danışmanı üyesi Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise “Tepeli Pelikan (Pelicanus crispus) nesli tehlike altında bir kuş türü olup, türün tüm Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da yaşayan popülasyonunun yaklaşık 4’te 1’i ülkemizde üremekte ve tüm bu coğrafyada yaşayan bireylerin yarısı Türkiye’de kışlamaktadır. Bu nedenle Tepeli Pelikanı Türkiye’de korumazsak dünyada da koruyamayız. Bu önemli kuş türü Büyük Menderes Deltası’nı üreme, barınma ve beslenme, Büyük Menderes Nehri, azmakları, Bafa ve Azap Göllerini beslenme amacıyla kullanmaktadır. Tepeli Pelikan doğa koruma için bayrak tür sayılan nadir kuşların başında gelip, bu tür üzerine yapılacak her türlü koruma çalışmaları ülkemizin uluslararası ölçekte saygınlık kazandıracağı, diğer taraftan kötü olayların ise olumsuz olacağı şüphesizdir. Tepeli Pelikanlar kuş gözlemcileri için çok önemli bir kuş türüdür. Dünyada bir pandayı görmekle, bir kuş gözlemcisinin bir pelikanı görmesi eşdeğerdir. Tepeli Pelikanların korunması zorunludur, bu konuda herkes gerekli duyarlılığı göstermelidir.” dedi.