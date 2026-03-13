Trump, Kentucky'de düzenlenen bir etkinlikte destekçileriyle bir araya geldi. Etkinlik sırasında Jake Paul ile birlikte dans eden Trump'ın görüntülerini Paul, kendi TikTok hesabından paylaştı. "Başkan Trump ile inanılmaz bir gün geçirdim, yakında röportaj geliyor" notunu düştüğü paylaşım, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

DÜNYAYI YAKTI, KENDİSİ DANS ETTİ

Görüntüler, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının 13. gününe denk gelmesi nedeniyle bazı çevrelerin sert tepkisine yol açtı. ABD'li gazeteci ve televizyon sunucusu Chris Hayes, yaşananları sosyal medya üzerinden eleştirerek Trump'ın "tüm kaos ve ölümün ortasında öğleden sonrasını bir internet ünlüsüyle takılarak ve YMCA eşliğinde dans ederek geçirdiğini" vurguladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların sürdüğü ve bölgede sivil kayıpların günden güne arttığı bir süreçte gündeme gelen görüntüler, sosyal medyada destek ve eleştiri olmak üzere birbirinden keskin biçimde ayrışan iki kampa bölündü. Tartışmalar güncelliğini korurken, Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama gelmedi.