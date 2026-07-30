Yunanistan, İspanya, Fransa, Türkiye ve Portekiz’de etkili olan orman yangınları ve yaz mevsiminin dördüncü sıcak hava dalgası Akdeniz havzasında hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Copernicus verilerine göre küresel ortalamanın iki katı hızla ısınarak en hızlı ısınan kıta konumunda bulunan Avrupa'da, artan sıcaklıklar ve kuru rüzgarlar yangınların şiddetini artırıyor.

Bölge genelinde tahliyeler sürerken itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

KOMŞUDA ÖLÜMLER BAŞLADI

Türkiye'de Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle alev kontrol altında tutuluyor, ancak komşu şimdiden ölümler yaşadı.

Türkiye'nin güneyindeki Muğla ilinde çıkan yangın nedeniyle ise Fethiye ile Antalya'yı bağlayan ana karayolu trafiğe kapatıldı ve bir hastanenin bir bölümü tahliye edildi.

Yunanistan'ın batısındaki Girit Adası'nın Resmo bölgesinde ise şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen yangında alevlerin arasında kalan 2 itfaiyeci yaşamını yitirdi.

İtfaiyecilerin hayatını kaybettiği dağ köyü Krya Vrysi'den yerel halk ve turistler tahliye edilirken, görgü tanıkları alev cephesinin 15 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi.

Bir diğer itfaiyecinin ise Mora Yarımadası'nın güneyindeki Gytheio liman kasabası yakınlarında bilincini kaybetmiş halde bulunduktan sonra öldüğü açıklandı.

Yunanistan'da ayrıca Ege Denizi'ndeki Paros ve Midilli adaları ile ana karadaki Trifylia kasabasında da yangınlar çıktı.

İSPANYA'DA FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, başkent Madrid yakınlarındaki yangının söndürülmesinde önümüzdeki 12 saatin "belirleyici" olacağını belirterek çalışmaların maksimum tedbirle ilerletildiğini duyurdu.

Madrid'in 150 kilometre batısındaki Ávila iline bağlı Burgohondo'da 43 bin hektardan fazla alanın yandığı ve bu durumun İspanya tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğu bildirildi.

Ülke genelinde bu yıl yanan toplam alan 207 bin hektarı aşarken, Valencia'nın kuzeybatısındaki Vall d'Uixó'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Almería'daki Los Gallardos yangınında yaralanan bir kadının Seville'deki hastanede hayatını kaybetmesiyle Almería yangınlarındaki toplam can kaybı 14'e yükseldi.

Diğer yandan Toledo, Madrid, Ávila ve Castellón'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla binlerce kişi evlerine dönmeye başladı.

FRANSA'DA TURUNCU ALARM VERİLDİ

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde yangınlar "stabil" durumda tutulmaya çalışılsa da sıcaklığın 41 dereceye ulaşması ve kuru rüzgarlar nedeniyle turuncu alarm seviyesi uygulanıyor.

Gironde'da füze ve roketler için tehlikeli maddeler üreten "Seveso" kapsamındaki savunma ve havacılık sanayisi tesislerini korumak amacıyla özel önlemler alındı.

Komşu Portekiz'in kuzeydoğusundaki Vila Real bölgesinde ise 1 kilometrelik aktif bir yangın cephesinin Valpaços yakınlarındaki su arıtma tesisi ve gaz deposuna yaklaşma riski sivil savunma ekiplerince yakından takip ediliyor.