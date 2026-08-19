Sibirya’da giderek büyüyen devasa bir çöküntü, 650 bin yıl öncesine ait buz ve toprağı gün yüzüne çıkarıyor. Batagaika krateri olarak bilinen oluşum genişledikçe, bilim insanlarının geçmişteki iklimi ve yaşamı anlamasına yardımcı olabilecek olağanüstü kalıntılar da ortaya çıkıyor.

Kraterin içinden mamutlar, antik atlar ve buzul çağında yaşamış başka hayvanlara ait kalıntılar bulundu. Binlerce yıl boyunca donmuş halde kalan bu kalıntılar, Dünya’nın çok eski dönemlerine dair önemli bilgiler taşıyor.

Batagaika’nın büyümesi yalnızca geçmişin izlerini ortaya çıkarmıyor. Bilim insanları, oluşumun genişlemesini Sibirya’daki permafrostun çözülmesinin çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle donmuş toprak tabakalarının çözülmesi, zeminin çökmesine ve kraterin daha da genişlemesine yol açıyor. Her yeni genişleme ise yüzeyin altında binlerce, hatta yüz binlerce yıldır saklı kalan materyali açığa çıkarıyor.

Bu nedenle Batagaika, bilim insanları için aynı anda iki farklı hikâye anlatıyor: Bir yanda 650 bin yıl öncesine uzanan Dünya’nın geçmişi, diğer yanda bugün hızlanan permafrost kaybının etkileri.

Krater genişlemeye devam ettikçe, yüzeyin altında daha önce hiç görülmemiş kalıntıların ortaya çıkması bekleniyor.