ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ile IceCube Nötrino Gözlemevi iş birliğinde yürütülen projede, Antarktika’nın kalın buz tabakasına yaklaşık 2 bin 500 metre derinliğinde delik açıldı Bilim insanları bu çalışmanın, Dünya’daki depremleri ve yer altındaki titreşimleri şimdiye kadar görülmemiş hassasiyetle izlemeyi sağlayacağını belirtiyor.

72 SAAT İÇİNDE TAMAMLAMALARI GEREKTİ

Araştırmacılar için en kritik nokta ise açılan deliğin çok kısa sürede yeniden donmaya başlaması oldu. Ekip, sondaj tamamlandıktan sonra yalnızca yaklaşık 72 saatlik zaman diliminde sismometreleri buzun içine indirip sistemi aktif hale getirebildi. Aksi halde tonlarca buz deliği tamamen kapatacaktı.

Projede kullanılan özel sıcak su sondaj teknolojisinin daha önce IceCube deneylerinde geliştirildiği belirtildi. Bilim insanları, aşırı soğuk hava ve sert rüzgar nedeniyle operasyonun Antarktika’daki en zor mühendislik çalışmalarından biri olduğunu ifade ediyor.

DÜNYANIN EN SESSİZ NOKTALARINDAN BİRİ

Uzmanlara göre Güney Kutbu, Dünya üzerindeki en sessiz sismik bölgelerden biri olduğu için araştırma açısından büyük avantaj sağlıyor. İnsan kaynaklı titreşimlerin yok denecek kadar az olması sayesinde cihazlar, dünyanın farklı noktalarında meydana gelen çok küçük depremleri bile algılayabilecek.

Bilim insanları yeni sistem sayesinde yalnızca depremleri değil, buz hareketlerini, okyanus etkilerini ve Dünya’nın derin iç yapısını da daha ayrıntılı incelemeyi hedefliyor. Araştırmacılar, elde edilecek verilerin tsunami erken uyarı sistemleri ve küresel deprem analizleri açısından da önemli olabileceğini belirtiyor.