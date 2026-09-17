Antarktika üzerindeki ozon tabakasında son aylarda gözlenen hızlı genişleme, bilim dünyasında endişe yarattı. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS) uzmanları, ağustos ayında yaklaşık 15 milyon kilometrekarelik tipik bir alana sahip olan deliğin, eylül ayı ortası itibarıyla hızla büyüyerek 25 milyon kilometrekare gibi devasa bir büyüklüğe ulaştığını açıkladı.

Dünyamızı Güneş'in neden olduğu cilt kanseri gibi tehlikeli ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasındaki bu ani değişim, bölgedeki sıcaklık düşüşlerine bağlanıyor. Araştırmacılara göre aşırı soğuyan hava, kutupsal stratosferik bulutların oluşmasına zemin hazırlıyor.

BÜYÜME BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Güneş ışığıyla etkileşime giren bu bulutlar ise kimyasal tepkimeleri tetikleyerek ozon gazının parçalanma sürecini hızlandırıyor. Her yıl güney yarımkürenin bahar aylarında (eylül-kasım dönemi) açılan kutup üzerindeki bu deliğin, mevcut atmosferik koşullar nedeniyle büyümesini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.

CAMS Direktörü Laurence Rouil, eylül başındaki rekor genişlemeye rağmen diğer iklimsel göstergelerin geçmiş yılların ortalamalarına yakın seyrettiğini ifade etti. Bu tür hızlı değişimlerin insan kaynaklı kirlilik ile doğal atmosferik faktörlerin karmaşık etkileşiminden doğduğunu belirten uzmanlar, sürecin yakından takip edildiğini vurguluyor.