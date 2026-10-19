Futbol kamuoyunda uzun süre boyunca turşu suyunun içeriğindeki yüksek sodyum ve tuzun, futbolcunun terle kaybettiği elektrolit dengesini yeniden kurduğu düşünülüyordu. Ancak modern spor hekimliği ve nöroloji araştırmaları, bu etkinin sindirim sistemiyle değil, doğrudan sinir sistemiyle bağlantılı olduğunu kanıtladı.

35-40 SANİYEDE ETKİ EDİYOR

Bir sporcunun içtiği sıvının mideden bağırsaklara geçmesi, emilerek kana karışması ve kas dokusuna ulaşması en az 25 ila 30 dakikalık bir biyolojik süreç gerektiriyor. Oysa turşu suyu tüketen bir futbolcunun krampı şaşırtıcı şekilde 35-40 saniye içinde tamamen çözülüyor.

Bu hızlı reaksiyonun temelinde şu nörolojik süreç yatıyor:

Turşu suyundaki yüksek konsantrasyonlu sirke ve asetik asit, yutulduğu anda boğazın arka duvarında ve yemek borusunda yer alan özel sinir reseptörlerini (TRP kanalları) ani bir kimyasal şoka maruz bırakıyor.

Bu sert ve asidik temas, omuriliğe doğrudan "Vücuda yabancı ve tahriş edici bir madde girdi" alarmı gönderiyor.

HATALI SİNYALİ ANINDA KESİYOR

Tıbbi açıdan kas krampı; tükenen ve aşırı yorulan adalenin omurilikten gelen kontrolsüz, sürekli kasılma komutları sebebiyle kilitlenmesi olarak tanımlanıyor. Boğazda tetiklenen asit alarmı, omuriliğin dikkatini anında boğaz bölgesine çekiyor.

Vücudun savunma mekanizması devreye girince, omurilik bacak kaslarına gönderdiği hatalı ve kontrolsüz kasılma sinyallerini anında durduruyor. Hatalı sinyalin kesilmesiyle birlikte kramp giren kas saniyeler içinde rahatlayarak gevşiyor ve futbolcu, midenin sindirim sürecini beklemeden maça kaldığı yerden devam edebiliyor.