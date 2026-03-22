UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray'da gelecek sezon için Avrupa beklentisi yükseldi. Transferlerini de bu doğrultuda gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar, ilk hedefini Bernardo Silva olarak belirledi.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Bernardo Silva ile Manchester City'de 7 seneye yakın birlikte top koşturan İlkay Gündoğan da bu transferde takımına yardımcı olmak istiyor. Portekizli dünya yıldızına Sarı-Kırmızılılar hakkında olumlu referans veren İlkay, ikna çabalarında önemli rol oynuyor.

GALATASARAY'A TARİH VERDİ

Sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız ise tüm seçeneklerini görüp kararını ona göre vermek istiyor. Gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan Silva, Galatasaray'a nisan ayında görüşmek üzere tarih verdi.

Öte yandan İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre Juventus da Portekizli yıldız için son derece istekli. Haberde; Juve'nin bu transferdeki en büyük rakibinin Galatasaray olduğu ifade edildi. Cimbom ise Bayern Münih'ten serbest kalan Leroy Sane'de olduğu gibi elini çabuk tutarak Silva'ya imza attıran taraf olmak istiyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre 31 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri ise 27 milyon euro...