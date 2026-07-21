Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın sosyal medya hesabından yaptığı yeni takip, Türkiye'de merak uyandırdı. Barbadoslu yıldızın Instagram'da Ankara Havalimanı'nı takip etmeye başlaması, hayranları arasında çeşitli iddialara neden oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş insanı Rihanna, Instagram hesabında yaptığı yeni bir takip ile gündeme geldi. Ünlü yıldızın, sosyal medya platformunda Ankara Havalimanı'nın resmi hesabını takip etmeye başladığı görüldü.

Rihanna'nın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken, takip kararının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ünlü sanatçının Türkiye'ye gelmeyi planladığı ya da Ankara'da bir program gerçekleştireceği yönünde resmi bir bilgi bulunmuyor.