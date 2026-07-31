NBA efsanesi Shaquille O'Neal için özel olarak üretilen dünyanın tek iki kapılı Lucid Air Coupé, trajik bir sonla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 466 kilometre kullanıldıktan sonra kaza yapan milyonluk elektrikli otomobil, şimdi hurda olarak açık artırmaya çıkarılıyor.

2024 yılının sonbaharında, 2,24 metrelik boyuyla standart otomobillere sığmakta zorlanan Shaquille "Shaq" O'Neal, ünlü modifiye şirketi West Coast Customs ile sıra dışı bir projeye imza attı. Dört kapılı Lucid Air elektrikli sedan, baştan sona yeniden tasarlanarak tamamen benzersiz iki kapılı bir coupéye dönüştürüldü.

Araçta ön koltuklar geriye alınarak Shaq'a daha geniş diz mesafesi sağlanırken, devasa siyah özel üretim jantlar ve kişiye özel tasarım detaylarıyla otomobil adeta tek örnek bir modele dönüştürüldü.

Ancak aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu özel otomobil beklenmedik bir kader yaşadı. Road & Track'in haberine göre araç, ABD'deki Copart açık artırma platformunda ağır hasarlı bir proje otomobili olarak satışa sunuldu.

Kazanın detayları bilinmiyor

Açık artırma belgelerinde kazanın nasıl meydana geldiğine veya kaza sırasında direksiyon başında Shaquille O'Neal'ın olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor.

Araçta ön bölümün büyük ölçüde hasar gördüğü görülüyor. Tampon tamamen kopmuş durumda, farlar yerinde değil, radyatörlerden biri ezilmiş, kaput ise ciddi şekilde zarar görmüş.

Buna rağmen kilometre sayacının yalnızca 2.898 mili (yaklaşık 466 kilometre) göstermesi dikkat çekiyor. Neredeyse sıfır sayılabilecek kadar az kullanılmış olan dünyanın tek Lucid Air Coupé'sinin bu hale gelmesi otomobil tutkunlarını üzerken, açık artırmanın aracı yeniden hayata döndürmek isteyen koleksiyoncuları, modifiye meraklılarını ve YouTube'da restorasyon içerikleri üreten tamircileri cezbetmesi bekleniyor.