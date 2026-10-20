Premier Lig ve La Liga kulüplerinin stadyumdaki malzeme odalarında, ilk bakışta yemekhaneye ait sanılan özel mikrodalga fırınlar ve yüksek basınçlı buhar makineleri yer alır. Ancak bu cihazların içine yemek değil; futbolcuların 90 dakikaya çıkacağı sıfır maç kramponları konur. Malzeme sorumlularının maçtan yarım saat önce kramponları ısıtıp buhardan geçirmesi, spor ayakkabı teknolojisinin en pratik hilesidir.

Üst düzey kramponlar, hafif olması için sentetik lifler, termo-plastik poliüretan ve karbon fiber bileşenlerle üretilir.

AYAK KALIBINA ANINDA MİLİMETRİK UYUM

Kuru ve soğuk haldeki yeni bir krampon son derece serttir; ilk kullanımda ayağın doğal kıvrımlarına uyum sağlayamaz ve parmak eklemlerinde su toplamalarına yol açar.

Kramponlar özel fırınlarda veya buhar makinelerinde belirli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında, kumaşındaki sentetik polimerler yumuşar ve esnek, hamurumsu bir kıvama gelir.

AYAKTA SOĞUYARAK DONDURULUR

Fırından çıkan ılık krampon hemen futbolcunun ayağına giydirilir ve bağcıkları sıkıca bağlanır.

Futbolcunun ayak anatomisinin şeklini alan krampon, birkaç dakika içinde soğuyarak o formda katılaşır. Böylece oyuncu sahaya çıktığında, sanki o kramponu aylardır giyiyormuş gibi sıfır vurma ve sürtünme hissiyle maça başlar.