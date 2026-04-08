Dünya devi Real Madrid'de forma giyen Dani Carvajal, Sevilla'da oynayan Cesar Azpilicueta, kariyerinin son demlerini çocukluk kulübü Real Oviedo'da geçiren Santi Cazorla ve 3 yıl önce krampon asan David Silva, Andorra Yargısı tarafından 'kaçakçılık' kapsamında inceleme altına alındı. Andorra'da işleyen 'Best In Asociados' firması, üst segment saat markalarını vergi kaçakçılığı yaparak ülkeye getirip satışını yapmakla suçlanıyor. İspanyol El Mundo gazetesinin haberine göre ise bu saatlerin satışları, İspanya'da da yapıldı. İsmi geçen futbolcuların da bu saatleri piyasa fiyatlarının oldukça altında rakamlara aldığı, soruşturmaya yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Futbolcuların, kısa süre içerisinde şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Andorra Yargısı, soruşturma kapsamında adı geçenlerin ifadesini alarak bir karara varacak.

