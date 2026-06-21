Avrupa'nın en popüler turizm destinasyonlarından biri olan Mayorka adasındaki turist akışı resmi olarak tam kapasiteye ulaştı. Dünyaca ünlü otel zinciri Riu Hotels and Resorts'un başkanı Joan Trian Riu tarafından yapılan açıklamada, adadaki aşırı yoğunlukla başa çıkmanın ve rekor talebi dengelemenin tek yolunun konaklama fiyatlarını yükseltmek olduğu belirtildi.

Şirketinin yüksek talep dalgası sebebiyle fiyatları yukarı yönlü düzenleme konusunda ayrıcalıklı bir konumda olduğunu vurgulayan Riu, mevcut tablonun fiyatlar üzerinden kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

YEREL HALKIN PROTESTOLARINA RAĞMEN REKOR KIRILDI

Mayorka adası, yerleşik nüfusu yalnızca bir milyona yakın olmasına rağmen 2025 yılında 19 milyondan fazla turisti ağırlayarak tarihi bir yoğunluk yaşadı. Bu oran, 2024 yılında kaydedilen 18,7 milyonluk ziyaretçi sayısını da geride bıraktı. Söz konusu artış; adada yasa dışı kısa süreli konut kiralamalarına karşı uygulanan sert önlemlere, kruvaziyer gemilerinin ziyaretlerine getirilen yasal kısıtlamalara ve yerel halkın düzenlediği kitlesel protestolara rağmen gerçekleşti.

ALTYAPI ÇÖKÜŞÜ VE YAŞAM MALİYETİ KRİZİ TIRMANDI

Turist sayısındaki kontrolsüz büyüme, adadaki yerel sakinlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Yabancı turistlerin yarattığı talep patlaması, bölgedeki emlak fiyatlarını fahiş oranlarda yükseltirken genel yaşam maliyetlerini de doğrudan artırdı. Adanın mevcut fiziki altyapısına binen aşırı yükün günlük yaşam konforunu tamamen ortadan kaldırdığını savunan yerli halk, bu kontrolsüz büyüme trendinin Mayorka'nın geleceği için ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtiyor.