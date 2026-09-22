Worldpackers üzerinden yayımlanan program, Santorini'nin Oia bölgesine yürüme mesafesindeki Finikia köyünde gerçekleştiriliyor. Gönüllüler konaklama işletmesinin günlük işlerine destek verirken kalan zamanlarını adada geçirebiliyor.

HAFTADA 24 SAAT ÇALIŞANLARA NELER SUNULUYOR?

Programa katılanlardan haftada toplam 24 saat çalışmaları isteniyor. Bunun karşılığında deneyim süresince ücretsiz konaklama sağlanıyor ancak oda diğer ekip üyeleriyle paylaşılıyor. Katılımcılara ayrıca haftada 1 gün izin, ücretsiz çamaşırhane, tur ve gezilerde indirim ile tesis bünyesinde ücretsiz dil dersleri sunuluyor.

TEMİZLİKTEN BAHÇE İŞLERİNE KADAR FARKLI GÖREVLER VAR

Gönüllülerin görevleri konaklama işletmesinin günlük ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Mutfak, yatak odaları, banyolar ve ortak alanların temizlenmesi, yatakların hazırlanması ve diğer ev işleri görevler arasında bulunuyor. Personel için yemek hazırlanmasına yardım edilmesi, servis işleri, bitki dikimi ve yeşil alanların bakımı da program kapsamındaki görevler arasında yer alıyor.

SANTORİNİ'DE KİMLER GÖNÜLLÜ OLABİLİYOR?

Programa başvuracak kişilerin 21 ile 36 yaş arasında olması ve İngilizce bilmesi gerekiyor. Başvuru sırasında Yunanistan dışında bulunma şartı aranırken program yalnız seyahat eden kişilerin başvurularını kabul ediyor. Çiftlerin veya 2 kişilik grupların birlikte başvuruları kabul edilmiyor.

UÇAK VE ULAŞIM MASRAFLARI KARŞILANMIYOR

Ücretsiz konaklamaya rağmen seyahatin bütün masrafları program kapsamında bulunmuyor. Uçak bileti, seyahat sigortası ve Santorini'ye ulaşım ile ada içerisindeki yerel ulaşım giderlerinin gönüllü tarafından karşılanması gerekiyor. Vize de sağlanan imkanlara dahil değil ve giriş şartları katılımcının uyruğuna ve mevcut göçmenlik statüsüne göre değişiyor.

GÖNÜLLÜLER NEREDE KONAKLAYACAK?

Program, Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nın bir parçası olan Santorini'nin Finikia köyünde gerçekleştiriliyor. Oia'ya kısa bir yürüyüş mesafesindeki köy, adanın geleneksel yerleşimleri arasında bulunuyor. Gönüllüler çalışma saatlerinin dışında Santorini'nin farklı bölgelerini gezebiliyor ve düzenlenen turlara katılabiliyor.