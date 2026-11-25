Ekvador'a bağlı takımadalarda 24 Kasım sabahı etkisini artıran yağışlar, özellikle Santa Cruz ve San Cristobal adalarında hayatı olumsuz etkiledi. Acil durum merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokakların sular altında kaldığı ve ulaşımın aksadığı görüldü.

ONLARCA AİLE EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Santa Cruz Adası'nda 21 Kasım'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle La Cascada, Matazarnos, El Eden, Arrayanes ve Pelikan Bay çevresindeki yerleşim alanlarında su baskınları yaşandı.

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nin son açıklamasına göre 53 aileden toplam 177 kişi, Miguel Angel Cazares geçici barınma merkezine yerleştirildi.

La Union bölgesinde yolların su ve çamurla kaplanması nedeniyle araç geçişleri durdu. Yetkililer, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için bölgeye iş makineleri sevk ederken selden etkilenen ailelere yardım malzemeleri dağıtılmaya başlandı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Ekvador Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, takımadalarda kuvvetli yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bölgede yaşanan olağanüstü hava koşullarının, Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının artmasına neden olan El Nino fenomeniyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Ekvador ana karasının yaklaşık bin kilometre açığında bulunan Galapagos Adaları, dünyada başka hiçbir yerde görülmeyen hayvan türleri ve doğal yaşam alanlarıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.