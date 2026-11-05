Portekiz ve Vietnam'daki fabrikaların kapatılmasıyla birlikte üretimin diğer tesislere kaydırılması planlanıyor. Ürünleri Türkiye'de de satışa sunulan ECCO'nun aldığı karar, özellikle fabrikaların bulunduğu bölgelerde istihdam açısından endişe yaratıyor.

40 YILLIK FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU

Portekiz'in Santa Maria da Feira kentindeki São João de Ver bölgesinde bulunan fabrika, 1984 yılında faaliyete başlamıştı. ECCO'nun Danimarka dışındaki ilk üretim tesisi olan fabrikada günlük kullanım, klasik ve golf ayakkabıları üretiliyordu.

Şirketin 2 Kasım'da çalışanlara duyurduğu kapanış kararıyla 632 kişinin işini kaybetmesi bekleniyor. Üretimin durdurulduğu tesiste yalnızca kapanış işlemlerini yürütecek sınırlı sayıda personel görev yapacak. Fabrikanın tamamen kapatılmasının 2027'nin ilk aylarında tamamlanması öngörülüyor.

VİETNAM'DAKİ FABRİKA DA KAPATILIYOR

ECCO'nun Vietnam'daki Ho Chi Minh kentinde bulunan Bau Bang Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında da üretim 2 Kasım'da durduruldu. Yaklaşık 1.600 kişinin etkilendiği tesiste, çalışanların büyük bölümünün iş sözleşmelerinin 30 Kasım'da sona ermesi planlanıyor.

Şirket, kapanışların gerekçesi olarak son yıllarda azalan talebi ve üretim kapasitesindeki fazlalığı gösterdi. Portekiz'deki çalışanlara yapılan açıklamada mevcut üretim kapasitesinin satışların gerektirdiği seviyenin yüzde 65 üzerinde olduğu belirtildi.

Yeniden yapılanma kapsamında Danimarka dahil olmak üzere şirketin bölgesel ve küresel birimlerinde yaklaşık 400 kişinin daha işten çıkarılması değerlendiriliyor. Böylece iki fabrikanın kapanması ve olası ek işten çıkarmalarla birlikte yaklaşık 2 bin 600 çalışan etkilenebilir. ECCO, çalışanların yasal haklarının ve tazminatlarının karşılanacağını açıkladı.