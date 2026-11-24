Commerzbank, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor. Bankanın tahminine göre altının ons fiyatı 2027 yılının sonuna kadar 4 bin 100 dolara kadar çıkacak.

Altının gelecekteki fiyat hareketlerinde küresel ekonomik koşulların yanı sıra merkez bankalarının faiz kararları ve doların uluslararası piyasalardaki performansının etkili olması bekleniyor.

GÜMÜŞTE 50 DOLAR SEVİYESİ ÖNE ÇIKTI

Değerli metallerdeki yükseliş beklentisi gümüş fiyatlarına da yansıdı. Commerzbank, gümüşün ons fiyatının 2027 yılı sonunda 50 dolara ulaşacağını öngördü.

Gümüşün hem yatırım piyasalarında hem de sanayi ve teknoloji alanlarında kullanılması, metalin fiyatını etkileyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

PLATİN VE PALADYUM İÇİN DE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bankanın tahminlerinde platin ve paladyum fiyatlarına ilişkin beklentiler de yer aldı.

Commerzbank, platin ons fiyatının 2027 yılı sonunda 1.800 dolara yükselmesini bekliyor. Bu metalde sanayi sektöründen gelecek talebin ve küresel ekonomik faaliyetlerin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Paladyumda ise 2027 yıl sonu için ons başına 1.300 dolar seviyesi öngörülüyor.

COMMERZBANK'IN 2027 YIL SONU FİYAT BEKLENTİLERİ

Bankanın dört değerli metal için açıkladığı tahminler şöyle:

Altın: 4 bin 100 dolar

Gümüş: 50 dolar

Platin: 1.800 dolar

Paladyum: 1.300 dolar