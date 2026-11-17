Goldman Sachs stratejistleri Lina Thomas ve ekibinin değerlendirmesinde, altının önündeki en önemli engel olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası gösterildi. Faizlerin yüksek kalmasının değerli metal üzerindeki baskıyı bir süre daha devam ettirebileceği belirtilirken, Batılı yatırımcıların altın fonlarına yeniden yönelmesiyle tablonun değişebileceği öngörüldü.

YENİDEN CANLANMASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bankanın tahminine göre ons altın, 2028 yılının sonunda 5 bin 600 dolar seviyesine ulaşabilir. Ancak bu yükselişin gerçekleşmesinde Fed'in faiz indirimlerine başlaması ve altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin yeniden canlanması belirleyici olacak.

ALTINDAKİ KAYBIN BOYUTU DİKKAT ÇEKİYOR

Yılın ocak ayı sonunda yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, sonraki dönemde yönünü aşağı çevirdi. Yapay zeka yatırımlarındaki büyüme, tahvil faizlerindeki yükseliş ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi yatırımcıların tercihlerinde değişikliğe yol açtı.

17 Kasım itibarıyla 3 bin 867 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, yıl genelinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti. Bu performans, değerli metalin on yılı aşkın sürenin en sert yıllık düşüşlerinden birini yaşama ihtimalini gündeme getirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede henüz tamamlanmamış adımlar bulunduğuna ilişkin açıklamaları da faizlerin yüksek seyredeceği beklentisini güçlendirdi. Geçen hafta açıklanan güçlü enflasyon verileriyle birlikte sıkı para politikasının 2027'ye kadar devam edebileceği yönündeki öngörüler ağırlık kazandı.

FED'İN FAİZ TAKVİMİ ALTININ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Goldman Sachs'ın tahmin değişikliğinde ABD'deki faiz politikası önemli rol oynuyor. Bankanın ana senaryosunda Fed'in Aralık 2026'da 25 baz puan, Mart 2027'de ise bir kez daha 25 baz puan faiz artırması bekleniyor. Böylece eylül ayında gerçekleştirilen artışla birlikte faizlerin 2027'nin ilk çeyreğine kadar üç kez yükseltilmesi öngörülüyor.

Faiz indirimlerinin ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması ve yılın son aylarıyla 2028'in ilk döneminde devam etmesi bekleniyor.

Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor. Bu nedenle Goldman Sachs, Fed'in gevşeme sürecine geçmesinin ardından Batılı yatırımcıların altın ETF'lerine yeniden ilgi göstermesini bekliyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen merkez bankalarının alımları piyasaya destek veren unsurlar arasında yer alıyor.

Goldman Sachs, merkez bankalarının 2026 ve 2027 boyunca aylık ortalama 60 ton altın satın alacağını tahmin ediyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık 17 tonluk ortalamanın oldukça üzerinde.

Bankanın son üç aylık verileri ise merkez bankalarının aylık altın alımlarının yaklaşık 85 tona ulaştığını gösteriyor. Özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin rezervlerinde altının payını artırabilecek olması, uzun vadeli talep beklentilerini güçlendiriyor.

Bununla birlikte Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarının fiyatlardaki düşüşü sınırlayabileceğini ancak yeni bir yükseliş hareketini tek başına başlatamayabileceğini düşünüyor. Kalıcı bir toparlanma için özel yatırımcıların da yeniden piyasaya dönmesi gerektiğine dikkat çekiyor.