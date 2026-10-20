Aktif büyüklüğü açısından küresel bankacılık sektörünün önemli kurumları arasında yer alan ICBC’nin aldığı bu kararın, bankacılıkta hız kazanan dijitalleşme süreci ve operasyonel verimlilik adımları kapsamında alındığı belirtiliyor. Antalya şubesinin kapanmasıyla birlikte mevcut müşteri hizmetleri ve kurumsal finansman işlemleri bankanın diğer merkezlerine devredildi. TÜRKİYE GENELİNDE 10 FİZİKİ ŞUBEYLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK Antalya lokasyonunun devreden çıkmasının ardından ICBC Bank Turkey’nin Türkiye’deki fiziki şube ağı Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim olmak üzere 10 noktayla sınırlı kaldı. Finans sektöründe fiziki şube ağlarının daraltılarak dijital kanalların öne çıkarılması eğilimi, bankaların operasyonel maliyetleri yönetme ve hizmet süreçlerini dijital ortama kaydırma stratejilerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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