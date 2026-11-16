Güçlenen dolar, enerji fiyatlarındaki artış ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentiler gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons gümüş, pazartesi günü 48 doların altına inerek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. Son işlemlerde ise 47,44 dolardan işlem gördü.

'TOPARLANMAYI DESTEKLEYEBİLİR'

Bank of America analistleri, mevcut baskıların zamanla hafiflemesi halinde gümüşün yeniden yükselişe geçebileceğini değerlendiriyor. Altın fiyatlarının istikrar kazanmasının da gümüşte toparlanmayı destekleyebileceği belirtiliyor.

2027'DE PİYASADA ARZ AÇIĞI BEKLENİYOR

Bankanın tahmininde arz-talep dengesi de önemli yer tutuyor. BofA, gümüş piyasasında 2026 yılında 910 tonluk arz fazlası oluşmasını, 2027'de ise 852 tonluk arz açığına geçilmesini bekliyor.

Öte yandan küresel gümüş talebinin 2026'da yüzde 5 azalarak 1,08 milyar onsa gerileyeceği tahmin ediliyor. Özellikle mücevher sektöründeki talebin yüzde 22, sanayi tüketiminin ise yüzde 3 düşmesi bekleniyor.

YÜZDE 58'LİK ARTIŞ

Buna rağmen Bank of America, makroekonomik koşulların iyileşmesi ve piyasada yeniden arz açığı oluşmasıyla ons gümüşün 2027 yılında 75 dolara ulaşabileceği görüşünde. Mevcut fiyatlarla karşılaştırıldığında bu beklenti, değerli metalde yaklaşık yüzde 58'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor.