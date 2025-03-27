Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ya da daha öncesinde politika faizi olan bir haftalık repo faizini 350 baz puan artırmasını bekliyor.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda, TCMB’nin 20 Mart’ta gecelik borç verme faizini 200 baz puan artırmasına ilişkin olarak “Borç verme faizini seçmesinin nedeninin hem dalgalanmanın hızlı bir şekilde azalmasını beklemesi hem de repo faiz oranını artırmadan önce diğer paydaşlarla daha fazla değerlendirme yapmak istemesi olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Piyasalarda ilk satış baskısının orantısız bir şekilde yabancılardan kaynaklandığına işaret eden ekonomistler, bunun bir dereceye kadar da yerellere bağlı olarak ortaya çıktığını belirttiler ve rezervlerin yüksek olması nedeniyle bu durumun yönetilebilir olduğu değerlendirmesinde bulundular.

Raporda “Bunun yerine daha ciddi bir risk yurtiçi mevduat tabanının yeniden dolarize olmasından ortaya çıkabilir” ifadeleri yer aldı.

TCMB’nin 350 baz puanlık faiz artışını dezenflasyon programını uygulama konusunda yetenek ve istekliliğini vurgulamak için yapmasını beklediklerini ifade eden ekonomistler, “Bu durum, büyüme ve enflasyon tahminlerimiz üzerindeki riski artırıyor. Ancak bu risk aynı zamanda diğer politika araçlarına da bağlı ve biz şimdilik bu tahminlerimizi değiştirmemeyi tercih ettik” dedi.