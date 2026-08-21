NBA efsanesi Shaquille O'Neal, yatırımlarında köklü bir değişim yaşayarak servetini yaklaşık dört katına çıkardı. Bu dönüşümün anahtarı, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un kendisine verdiği bir tavsiyede yatıyor.

O'Neal, 2025 yılında yayınlanan 'Armchair Expert' podcast'inde, geçmişte hızlı zengin olma arzusuyla riskli ve 'çılgın' yatırımlara yöneldiğini, bu süreçte para kaybettiğini anlattı. Daha bilgili hissetmek ve zeki insanlarla bir arada olmak amacıyla çok sayıda konferansa katıldığını belirten efsane, Bezos'un sözlerinin hayatını değiştirdiğini söyledi.

"İNSANLARIN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK ŞEYLERE YATIRIM YAPIN"

O'Neal, "Jeff Bezos'un Amazon'u kurmasından yıllar önce söylediği şey, insanların hayatını değiştirecek şeylere yatırım yapmanız gerektiğiydi" dedi. Bezos'un bu yaklaşımı, O'Neal için yatırım yapmadan önce şirketin ürün veya hizmetinin gerçekten bir fark yaratıp yaratmayacağını sorguladığı bir ölçüte dönüştü.

Bu yeni filtreyi ilk kez ev güvenliği şirketi Ring'i değerlendirirken uyguladığını anlatan O'Neal, "Karşıma çıkan bir ev güvenliği şirketi oldu. Bunun kesinlikle insanların hayatını değiştireceğini düşündüm" ifadelerini kullandı. Ancak yatırım yaklaşımı sadece Ring ile sınırlı kalmadı.

O'Neal, daha önce Google'a halka arzından önce yatırım yaptığını da belirtmişti. Bu yatırımın kısa vadeli bir işlem olmaktan çıkıp büyük bir kazanç fırsatına dönüştüğünü belirten NBA yıldızı, 2019'da Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, söz konusu yaklaşımı benimsemesinin ardından servetinin yaklaşık dört katına çıktığını ifade etti.

Aynı felsefe eğitim yatırımlarında da görüldü

O'Neal, aynı yatırım felsefesini eğitim alanında da uyguladı. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ve Discord'un kurucu ortağı Jason Citron gibi yatırımcıların desteklediği çevrim içi toplum koleji girişimi Campus'e yatırım yaptı.

O'Neal, 2024'te Fortune'a yaptığı açıklamada, "Jeff Bezos'un, insanların hayatını değiştirecek şeylere yatırım yaparsanız yatırımınızdan her zaman büyük bir getiri elde edeceğinizi söylediğini duydum. Ancak bu özel yatırım büyük bir getiri elde etmekle ilgili değil çünkü herkesin dünya standartlarında eğitime erişebilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bu yaklaşım, O'Neal'ın yatırım stratejisindeki köklü değişimi ortaya koyuyor. Amaç, piyasadaki bir sonraki popüler hisseyi bulup daha yüksek fiyattan satacak bir alıcı çıkmasını beklemek yerine, insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu sorunlara çözüm üreten şirketleri belirlemek oldu.